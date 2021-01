OPROEP. Gaat u uw zoon of dochter zaterdag inschrijven voor een Kazou-kamp?

Pandemie of niet, jongeren kunnen niet wachten om hun plannen voor de zomervakantie vast te leggen. Dat merken ze ook bij Kazou. “Deelnemers kunnen nu al een verlanglijstje ingeven op onze website”, zegt Seppe Van Pottelbergh van Kazou. “Als we die favorieten bekijken, dan zien we zelfs een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar op hetzelfde moment. Vooral bij de 15 tot 18-jarigen lijkt er grotere interesse.”

LEES OOK. Kazou verwacht stormloop op jongerenvakanties, ondanks (of dankzij) corona

De organisatie raadt daarom aan om meerdere favoriete bestemmingen te kiezen. “Er is plaats genoeg voor iedereen, maar als je op één bestemming gokt, kan je teleurgesteld worden”, klinkt het.

OPROEP. Zet u zich schrap om uw zoon of dochter zaterdag in te schrijven voor een Kazou-zomervakantie? Laat het ons hier weten.