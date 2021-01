Een dag na de nederlaag van KRC Genk op het veld van KV Kortrijk, staat er opnieuw een wedstrijd op het programma voor blauw-wit. In de Luminus Arena oefenen de spelers die in West-Vlaanderen niet in actie kwamen om 13u immers tegen Lommel SK. De Noord-Limburgers bereiden zich voor op de herstart van het seizoen in 1B. Je kan de wedstrijd hier live bekijken.