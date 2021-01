Bij een snelheidscontrole op de Grote Steenweg zijn donderdag 50 hardrijders betrapt. De hoogst geregistreerde snelheid bedroeg er 109 km per uur terwijl de snelheid er beperkt is tot 70 km per uur. In de Borgloonstraat zijn 30 snelheidsovertredingen vastgesteld. In de Glabbeekstraat waar tijdens de controle 230 auto’s passeerden hielden alle chauffeurs zich aan de toegelaten snelheid. (tb)