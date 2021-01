PXL, UCLL en UHasselt maken zich op voor virtuele SID-in: studiekeuze met een avatar

Het ziet eruit als een computerspel, maar het is pure ernst. Door de coronacrisis is er dit jaar geen fysieke SID-in. Laatstejaars secundair onderwijs zullen online een studiekeuze moeten maken op een virtuele studiebeurs. “Bereid je voor en stel vragen via videochat”, klinkt het bij de hogescholen en universiteiten.

Het is even wennen aan de SID-in versie 2021. Wie inlogt met een naam en paswoord komt als een avatar (afbeelding van een persoon van vlees en bloed in een virtuele wereld, nvdr.) tevoorschijn op een middeleeuws plein in een grote stad. Het blijkt bij nader inzien te gaan om de Grote Markt in Brussel, die in deze artificiële omgeving een portaal herbergt naar de studiebeurs.

In de inkomhal is het drummen tussen andere avatars. Het duurt een tijdje voor de plattegrond van de beurs in zicht komt. Alle Vlaamse hogescholen en universiteiten zijn verdeeld over drie hallen, waar ze aanwezig zijn met infobalies en chatruimtes. Het spel – sorry: de informatieronde! – kan beginnen.

Sfeer opsnuiven

Een keuze maken voor het hoger onderwijs is niet simpel: wat moet je studeren? Op welk niveau? En aan welke onderwijsinstelling? Om toekomstige studenten te laten kennismaken met het overweldigende aanbod, zijn er voor de laatstejaars van het secundair onderwijs elk jaar de studie-informatiedagen (SID-in) in vijf Vlaamse provinciesteden, waar alle Vlaamse hogescholen en universiteiten hun opleidingen voorstellen.

Maar in plaats van de busladingen jongeren die in het geval van de Limburgse laatstejaars afgezet worden aan de Limburghal in Genk, is het dit jaar online te doen. “Dat is geen cadeau”, zegt Sarah Timmermans, die voor de UHasselt de SID-in in goede banen leidt. “De voorbije jaren merkten we dat sommige leerlingen onzeker waren en twijfelden of ze onze stand zouden bezoeken. Met oogcontact en een uitnodigend gebaar kon je iemand overhalen om toch ‘op het tapijt’ te komen. Online zijn zulke signalen onzichtbaar, waardoor het onpersoonlijker zal zijn.”

“We gaan er alles aan doen om leerlingen over de drempel te halen”, zegt Erik De Winter, studievoorlichter van hogeschool UC Leuven-Limburg. “Wie op een fysieke beurs voorbijwandelt aan onze stand en met een oor meeluistert naar de uitleg die wij geven, willen we bij deze alvast aanmoedigen: durf online je vraag te stellen!”

Bij Hogeschool PXL hebben ze er vertrouwen in dat het wel zal loslopen. “De jongeren van vandaag zijn opgegroeid met technologie. Zij gaan online zeker hun weg vinden”, vermoedt algemeen directeur Ben Lambrechts. “Maar het blijft natuurlijk behelpen. Er zullen veel collega’s aanwezig zijn op de beurs om de look and feel van onze hogeschool over te brengen op toekomstige studenten. Ook via ons YouTube-kanaal kan je de sfeer op onze campussen opsnuiven.”

Efficiënt

De SID-in duurt tien dagen, van 13 tot 23 januari, en is op twee manieren te bezoeken: klassikaal, via een inschrijving op school. Dat gebeurt per provincie. De Limburgse scholen komen als laatste aan de beurt, van 20 tot 22 januari. Wie niet wil wachten, kan de beurs ook individueel bezoeken op de woensdagnamiddagen en zaterdagen tussen 13 en 23 januari.

Die momenten zijn cruciaal, want dan zullen er proffen en lectoren aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. “Je kan op de beurs wel een avatar aanspreken en je vraag typen, waarna je een geschreven antwoord krijgt”, zegt Erik De Winter. “Maar aan de stand van elke onderwijsinstelling zijn er digitale ontmoetingsruimtes waar aan de lopende band infosessies plaatsvinden. Je kan er je gesproken of geschreven vraag stellen en lectoren kunnen er documenten laten zien.”

Het is dus zaak om voorbereid in te loggen. “Je hebt niet de tijd om alle stands te bezoeken”, zegt Sarah Timmermans. “Je hebt op voorhand dus best al een idee van welke opleidingen je meer te weten wil komen.”