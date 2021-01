Kerstpost voor bewoners van rusthuis

De Plussers van Wellen schreven een kerstkaartje met een wens, een mopje of een tekening naar elk van de 100 bewoners van het rusthuis in Wellen.

Ergotherapeute Anne liet weten dat vooral de moppen goed in de smaak vielen: "Het zit 'm in de kleine dingen. Jullie toverden een glimlach en soms een schaterlach op vele gezichten van onze bewoners. Hartverwarmend in deze toch wel zware tijden."De Plussers zijn een groepje jongeren die gelovig en dienstbaar in het leven willen staan. Meer info: marijke.vanmuysen@gmail.com.