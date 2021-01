Hasselaar Jordy Croux verlaat Roda JC en kiest voor Japans avontuur

Croux had nog een contract voor een halfjaar bij Roda. Dat is ontbonden. De aanvaller tekent in Japan een contract voor twee seizoenen. Roda houdt naar eigen zeggen een niet nader te noemen transferbedrag over aan de deal.

Tweede speler

Jordy Croux koos in de zomer van 2019 voor Roda JC. Eerder speelde de bij Racing Genk opgeleide vleugelaanvaller onder meer voor MVV en Willem II. In zijn eerste seizoen in Kerkrade was Croux vrijwel altijd een vaste keuze, maar scoorde hij slechts driemaal. Een doelpuntentotaal dat hij dit seizoen al snel wist te evenaren. Croux begon goed, maar raakte na een paar mindere wedstrijden al vrij snel zijn basisplaats kwijt.