In ons land zijn al 11.343 bewoners van een woonzorgcentrum overleden aan Covid-19. Dat is bijna 58 procent van het totaal aantal corona-overlijdens, meldt Steven Van Gucht vrijdag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano. De viroloog meldt dat we met de start van de vaccinatiecampagne mogelijk wel een kantelpunt hebben bereikt.