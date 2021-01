Als er leerlingen en leerkrachten besmet zijn met het coronavirus, zijn die maar in 1 op de 5 gevallen opgelopen op school. Dat blijkt vrijdag uit een onderzoek van gezondheidsinstituut Sciensano, in samenwerking met onder meer het CLB en PSE/PMS. “Deze gegevens bevestigen opnieuw dat scholen geen voorlopers of aanjagers van de epidemie zijn, maar eerder nakomers”, aldus viroloog Steven Van Gucht.