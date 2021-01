Hondje ziet voor het eerst dolfijnen

Deze Shih Tzu genaamd Cali was geïntrigeerd door de dolfijnen tijdens haar eerste bezoek aan SeaWorld Orlando, in Florida. Een dolfijn in het bijzonder, Delilah, wilde met haar spelen.

Ik nam mijn hond Cali, een kleine Shih Tzu, mee naar SeaWorld Orlando. Ze was nog nooit in de buurt van het zeeleven geweest. We gingen naar de SeaWorld en ze was meteen geïntrigeerd door de dolfijnen. Eén dolfijn in het bijzonder, Delilah, wilde met Cali spelen. Ze zwom heen en weer als Cali buiten rondliep. Ze stopten dan en kwamen neus aan neus. Het was verbazingwekkend om te zien hoe een landdier en een zeedier op elkaar inwerkten. (mw)