Politie Limburg Regio Hoofdstad heeft afgelopen week controles gehouden op de fietsverlichting. Agenten controleerden ook de schoolgaande jeugd. De actie was in Halen, Zonhoven en Herk-de-Stad. In totaal werden 232 fietsers even aan de kant gezet voor een check. Ruim een op tien was niet goed verlicht. maw