Vrijdag werd er geloot voor de 1/8ste finales van de Croky Cup. Als KRC Genk (tegen THES) en STVV (tegen Lokeren-Temse) hun duel in de 1/16de finales winnen, krijgen we in de 1/8ste finales een derby tussen de twee Limburgse eersteklassers. Ook een heruitgave van de vorige bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp én een confrontatie tussen Lommel SK en Standard behoren tot de mogelijkheden.