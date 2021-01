Cijfers dalen minder snel: “Wacht niet op koorts om u te laten testen”

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is in de week van 29 december tot en met 4 januari nog maar met twee procent gedaald. Het is mogelijk dat er binnenkort een lichte stijging optreedt. "Wacht zeker niet op koorts om u te laten testen, die komt vaak nooit.”" .”

“Het aantal ziekenhuisopnames en doden blijft voorlopig dalen, dat is gezien de situatie in het buitenland goed", zei Van Gucht. "Het aantal besmettingen daalt nauwelijks, en vanaf morgen zal er mogelijk een lichte stijging zijn." Er worden opnieuw meer mensen getest dan tijdens de kerstvakantie, en terugkerende reizigers worden ook massaal getest. Vijf procent van de positieve gevallen is toe te schrijven aan de terugkerende reizigers, voor de vakantie was dat minder dan één procent.

Gemiddeld 3,7 procent van de testen van terugkerende reizigers is positief, maar het resultaat varieert sterk van het land, gaande van 2 procent tot 12,5 procent. Van mensen die zich laten testen bij symptomen, is het resultaat in zeven procent van de gevallen positief.

"Ik wil iedereen oproepen om zich zo snel mogelijk te laten testen bij verkoudheidsklachten", zei Van Gucht. "Wacht zeker niet op koorts, die komt vaak nooit." Er zijn op dit moment nauwelijks andere ademhalingsvirussen, buiten het coronavirus, in circulatie. "Ga ervan uit dat die verkoudheids- of griepklachten veroorzaakt worden door corona, tenzij een test dat anders aangeeft. Een test is nu de beste garantie op een lagere curve later."

"We hebben ons in de kerstvakantie goed aangepast aan de maatregelen", zei Van Gucht. "Velen zijn thuis gebleven, zowel met kerstmis als met nieuwjaar."

Scholen

Uit een onderzoek van Sciensano blijkt dat besmettingen in scholen de evolutie van de epidemie in de algemene bevolking volgen. Het totaal aantal gevallen in scholen stijgt nadat het aantal gevallen in de bevolking begint te stijgen. "Er bestaat niet zoiets als een typische schoolcurve", besloot Van Gucht. Leerkrachten en ander schoolpersoneel worden vooral door collega’s besmet, minder door leerlingen. Minder dan één vijfde van de gerapporteerde besmettingen bij leerlingen en personeel vond plaats op school, het merendeel van de besmettingen vond dus plaats buiten de school, in het gezin of tijdens buitenschoolse activiteiten. "Dit onderzoekt bevestigt dat scholen geen voorlopers zijn van de epidemie, maar eerder nakomers."

Kinderen onder de twaalf jaar worden minder ziek van het virus, maar kunnen wel besmet geraken. Het aantal besmettingen in deze leeftijdsgroep blijft laag, "maar actieve opvolging is belangrijk", volgens Van Gucht.

"Kinderen van alle leeftijdsgroepen kunnen getroffen worden, maar onderwijs is een maatschappelijke prioriteit", besloot Van Gucht. "Met gepaste maatregelen is het mogelijk om van een school een relatief veilige omgeving te maken."

Woonzorgcentra

Het aantal nieuwe besmettingen in de woonzorgcentra is verder gedaald in Brussel en Wallonië, en blijft stabiel in Vlaanderen. Ook het aantal overlijdens daalt verder. "Sinds het begin van de epidemie stierven 11.343 bewoners van woonzorgcentra, dat is een heel groot aantal, 58 procent van de in totaal bijna 20.000 overlijdens", zei Van Gucht. "Gelukkig evolueert de situatie nu wel in gunstige zin, deze maand kan een kantelmaand worden dankzij de uitrol van de vaccinaties."