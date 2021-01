LIVE. Volg hier de Kamercommissie over de vaccinatiestrategie in ons land

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Sp.a) geeft vrijdag meer uitleg over de nieuwe vaccinatiestrategie voor ons land. Je kan de zitting hier live volgen vanaf 11.30 uur.

Vaccinatiestrategie in drie fases. — © Kamercommissie

Het ziekenhuispersoneel en de huisartsen zullen alvast in februari gevaccineerd kunnen worden. Dat was ook voorzien voor de periode februari-maart, maar nu het Moderna-vaccin goedgekeurd is en Europa 300 miljoen extra dosissen heeft besteld bij Pfizer, kan het allemaal sneller.

LEES OOK. Europa bestelt 300 miljoen extra Pfizer/BioNTech-vaccins: “Game changer”

“Door de goedkeuring van het Moderna-vaccin door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA is er zicht op bijkomende vaccins, die deze maand al geleverd zullen kunnen worden”, laat Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) weten. “Dat is goed nieuws. Ook dankzij de versnelling van de vaccinatie in de woon-zorgcentra, kan nu versneld gestart worden met de planning van de volgende doelgroepen. Vlaanderen kiest ervoor om die parallel op te starten.”

Na de woon-zorgcentra waren mensen uit collectieve zorginstellingen - onder meer voor personen met een handicap - aan de beurt. Maar nu is beslist dat het zorgpersoneel van ziekenhuizen, huisartsen en verpleegkundigen tegelijkertijd een vaccinatie krijgen.

“De vaccinatie van deze doelgroepen zal starten in de loop van de maand februari. Opnieuw zal het aantal beschikbare vaccins en de levertermijnen bepalen hoe snel deze doelgroepen volledig gevaccineerd kunnen worden. De komende dagen zal de Vlaamse overheid een verdeelsleutel bepalen om de leveringen van vaccins te verdelen over deze drie grote sectoren.”

“De eerste blauwdruk voor de oprichting van vaccinatiecentra is ook klaar. Dit zal vandaag bezorgd worden voor lezing en feedback aan vertegenwoordigers van de lokale partners. Vlaanderen streeft ernaar om naar 120 vaccinatiecentra te gaan, 2 per eerstelijnszone.”

LEES OOK. ‘Superspuit’ kan ons land deze maand 70.000 extra vaccins opleveren