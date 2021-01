Prinsen William en Harry werken aan hun relatie

Ook de Britse prinsen Harry en William hebben enkele goede voornemens gemaakt. Zo zouden ze hun relatie in 2021 willen herstellen. “En dat is nodig want hun ruzies waren veel groter dan gedacht”, aldus een ingewijde aan US Magazine.

Dat de band tussen de Britse prinsen Harry en William een flinke dreun kreeg, is algemeen geweten maar volgens de getuigenis in US Magazine waren de ruzies heel intens. “Er werd in 2019 met zoveel modder gegooid, je kan het je amper voorstellen”, zegt de anonieme getuige uit de entourage van het Britse koningshuis. “De ruzies waren ongelooflijk pijnlijk en intens. Veel vrienden dachten dat het nooit meer goed zou komen tussen hen.”

LEES OOK. “Prins Harry praatte twee maanden niet met zijn broer”

Inmiddels zouden de prinsen zich geëxcuseerd hebben en willen ze de vete achter zich laten. “De afgelopen jaren kan je vergelijken met een rollercoaster aan emoties. Niet alleen voor de broers, ook voor hun familie en vrienden. Ze hebben elkaar beloofd om in de toekomst sneller in te grijpen. Het was een moeilijke periode maar ze hebben eruit geleerd. Ze zijn zelfs van plan om, als het opnieuw toegelaten is, wat tijd samen door te brengen.”

(lla)