Tijs ‘Van Echelpoel’ Vanneste bedreigd met de dood

Tijs ‘Van Echelpoel’ Vanneste heeft de woede van de QAnon op de hals gehaald. De samenzweringsgroep valt Vanneste aan over een filmpje dat hij maakte en op Facebook plaatste. Niet Vanneste maar wel Facebook zelf verwijderde het filmpje ondertussen.

© AP

De rellen in Amerika zijn ook kempenaar en muzikant Tijs Vanneste niet ontgaan. “Mij viel daar die bizonachtige figuur op. Ik ben dan gaan zoeken naar wie dat was en stootte op allerlei bizarre, straffe uitspraken. Ik maakte daar een kort filmpje van en plaatste dat op mijn Facebookpagina”, zegt Vanneste bij Radio 1.

De muzikant keek er verder niet meer naar om en zonder dat hij het wist ging het filmpje viraal. “’s Avonds was dat al 15.000 keer gedeeld en had ik een stroom aan Amerikaanse vriendschapsverzoeken en berichten. Ik heb die allemaal genegeerd en ben dan gaan slapen. Maar toen mijn zoontje om 4 uur wakker werd, keek ik nog eens naar mijn gsm. Daar was een modderstroom aan berichten toegekomen met onder andere doodsbedreigingen.”

Nadat het bericht 30.000 keer gedeeld werd, kreeg Vanneste bovendien nog een bericht van Facebook. Zijn video werd verwijderd. “Facebook stelt dat mijn video fake news is en heeft daarom mijn bericht verwijderd. Het is daarmee ook de laatste waarschuwing, anders wordt mijn profiel definitief verwijderd. Compleet de wereld op zijn kop.”

(nba)