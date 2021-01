Gluren bij BV’s: De opvallende werkkledij van Eline De Munck en het lockdownkapsel van Eddy Planckaert

Van lockdownkapsels tot schaarse werkkledij: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Ze is amper een maand oud, het dochtertje van Lesley-Ann Poppe ,maar toch krijgt ze al haar eerste massage.

Eddy Planckaert mist Frankrijk. En zijn kapper.

Stany Crets en zijn zoon leken ooit heel erg op elkaar.

Drie kinderen later zijn Stephanie Planckaert en Christopher nog steeds erg gelukkig met elkaar.

Tatyana Beloy maakt zich klaar op de set.

Twaalf jaar geleden had Peter Van de Veire ook al last van een lockdownkapsel.

Telewerk heeft voor Eline De Munck zo zijn voordelen: je hoeft geen kleren aan te trekken.

Matisse, het zoontje van Katja Retsin mocht voor een dag koning zijn.

Het heeft even geduurd maar sinds de eerste aflevering van ‘De Verhulstjes’ schreeuwt Marie haar liefde voor Jef van de daken.

Fit en gezond blijven, is nu belangrijker dan ooit en daarom werkt Louis Talpe aan zijn conditie.

Klaasje Meijer denkt terug aan zonnigere tijden en vraagt om nog even vol te houden: “Het zit allemaal in je verbeelding”

(lla)