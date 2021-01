Video van wolf die dode koe eet in “Neerglabbeek” komt uit… Italië

Op de sociale media circuleert een filmpje van een wolf die een kadaver van een koe versleept. De feiten lijken vanuit een tractor te zijn gefilmd. Zogenaamd in Neerglabbeek. Fake news blijkt want het filmpje is in Piëmonte (Italië) gedraaid.

In het filmpje van om en bij de twee minuten is te zien dat de wolf aan zijn prooi sleurt en bijt en zich weinig aantrekt van een tractor die stilaan dichterbij komt getuft. De ‘cameraman’ zit in de tractor en filmt het roofdier. ‘Gebeurd in Neerglabbeek’ wordt op de sociale media beweerd. Alleen werd hetzelfde filmpje, volgens iemand anders op sociale media, enkele dagen eerder ook al in Kleine-Brogel geschoten. “Het landschap op de achtergrond doet erg Vlaams aan zodat je het zou kunnen geloven. Maar niet dus. De beelden werden in het Italiaanse Piëmonte gedraaid en hebben dus niets met de Vlaamse wolven te maken”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Aas

Bij de vzw komen wel vaker van dit soort valse berichten binnen. “Onlangs zou er een wolf in de ‘Vlaanders’ zijn gesignaleerd. Met beelden en al. Alleen de grassen op de achtergrond verraden toen dat de beelden niet hier maar in Duitsland waren gemaakt. Altijd oppassen dus.”

“Trouwens, als dit zou zijn gebeurd, is het ook niks speciaal. Die koe ligt klaar voor het vilbeluik. Het is afval, aas voor de wolf. Dat hij dat gaat weghalen, kan in principe”, weet Loos nog.

Bij Natuur en Bos betreuren ze ook dat iemand bewust mensen op het verkeerde been probeert te zetten en valselijk verkondigt dat de beelden in Vlaanderen zijn gemaakt. mm

