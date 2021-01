In Voeren waren de strooidiensten en sneeuwruimers al druk in de weer. — © Nico Meens

Is de winter eindelijk in het land? In enkele Limburgse gemeenten lijkt het daar vrijdagmorgen alvast op. Waar de sneeuw op sommige plaatsen smolt wanneer het de grond raakte, bleef het elders liggen. Het resultaat: enkele mooi, winterse kiekjes met een dun laagje sneeuw!