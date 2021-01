Niet iedereen even blij met verloving Ariana Grande

Niet iedereen is even opgezet met de huwelijksplannen van Ariana Grande. Heel wat vrienden van de Amerikaanse zangeres zouden zich vragen stellen bij de ‘overhaaste beslissing om in het huwelijksbootje te stappen’. Dat schrijft Entertainment Tonight.

Net voor de feestdagen maakte de 27-jarige popster bekend dat ze gaat trouwen met Dalton Gomez, met wie ze ongeveer een jaar een relatie zou hebben. Het koppel slaagde erin om hun relatie zes maanden stil te houden tot de bevestiging in mei. Toen doken ze samen op in een videoclip van de Canadese zanger Justin Bieber. Het koppel danste in hun slaapkamer en maakten deel uit van elkaars bubbel. Voor haar vele fans hét bewijs dat Grande opnieuw gelukkig is in de liefde.

Toch maken enkele vrienden zich zorgen om de zangeres. “Ariana en Dalton zijn erg op hun privacy gesteld maar iedereen weet dat ze dolverliefd zijn”, zegt een anonieme bron aan Amerikaanse Entertainment Tonight. “Toch maken we ons zorgen om haar. De verloving lijkt een overhaaste beslissing. Hopelijk houdt de relatie stand en heeft ze geen houdbaarheidsdatum.”

Het is niet de eerste keer dat Ariana verloofd is. Twee jaar geleden deed haar toenmalige vriend Pete Davidson ook al een aanzoek. Negen maanden later ging het stel uit elkaar.

(lla)