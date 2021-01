Voormalige winger van Real Madrid trekt naar Spaanse vierdeklasser een maand nadat hij bankroet is verklaard

Royston Drenthe voetbalde in de periode tussen 2007 en 2012 in het shirt van Real Madrid en Everton. Intussen is de Nederlander 33 jaar oud en tekende hij bij de Spaanse vierdeklasser Racing Murcia. Een maand geleden werd hij nog bankroet verklaard nadat hij meer dan 3,5 miljoen euro verloor in de rapwereld.