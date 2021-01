De foto van 1 miljoen: LeBron James sleept misnoegde fotograaf voor de rechter (ook al ging hij eerst zelf in de fout)

Beide heren zijn al meer dan een jaar verwikkeld in een juridische strijd omwille van één foto. Het gaat om het beeld van een dunkende LeBron James tijdens een wedstrijd van de LA Lakers tegen de Miami Heat op 13 december. De clubs die later op het seizoen de NBA-finale zouden spelen.

‘The King’ gebruikte de foto voor een post op zijn sociale media. “What. A.Time. To. Be. Alive and I’m LIVING with Pure Joy! Thank you”, schreef de 36-jarige Amerikaan bij het beeld op Instagram.

Did LeBron James commit copyright infringement by posting on his Facebook page a professional photographer's photo of him dunking? That question is at issue in a new federal lawsuit against James. Details in a @SInow and @TheCrossover legal story: https://t.co/SwwgRfHNGe pic.twitter.com/0STpTDLbKO — Michael McCann (@McCannSportsLaw) March 23, 2020

Maar James gebruikte de foto van Mitchell zonder daarvoor toestemming te vragen aan de fotograaf. Die sleepte de beste basketballer ter wereld prompt voor de rechter. Mitchell eiste alles wat James had verdiend met de foto of 150.000 dollar (122.000 euro) voor elke keer dat de NBA-speler de foto gebruikte. In ongeveer dezelfde trend als zijn collega Aaron M. Sprecher, die een zaak aanspande tegen NFL-speler Deshaun Watson voor het gebruik van foto’s op sociale media.

1 miljoen

Maar James vindt dat hij recht in zijn schoenen staat en counterde de move van Mitchell met een eigen claim. Volgens The Athletic eist ‘The King’ liefst 1 miljoen dollar (815.000 euro) plus advocaatkosten van de fotograaf. Volgens de basketter gebruikt Mitchell foto’s van James om zichzelf te promoten op z’n eigen website.

“Pas nadat onze cliënt (James, red.) aangeklaagd werd voor het schenden van de regels rond copyright voor het gebruik van één foto - wat we probeerden te settelen voor een redelijk bedrag - hebben we een eigen zaak aangespannen”, aldus raadgever Howard Shire. “Omdat we zagen dat de fotograaf in kwestie op onrechtmatige wijze gebruikmaakt van foto’s van onze cliënt om zijn eigen diensten te promoten. Maar we hopen deze zaak in der minne te regelen. We willen uiteindelijk niets verdienen aan de eiser.”

Er wordt nog deze maand een uitspraak verwacht in de zaak.