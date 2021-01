Zien we dit seizoen geen amateurvoetbal meer? De kans is reëel, omdat er vandaag op het Overlegcomité hoogstwaarschijnlijk nog geen knopen worden doorgehakt over de heropstart. Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen: “Als we nog lang moeten wachten, heeft het weinig zin om de competitie nog voort te zetten.”