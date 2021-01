Op Domein Ter Burcht in Meulebeke wordt zondag strijd geleverd voor de driekleur in het veld. Tweevoudig Belgisch kampioen Klaas Vantornout haalde voor ons zijn tricolore fiets weer boven en verkende het parcours. “Dit rondje van 2,9 kilometer is BK-waardig. Alles is aanwezig om er een prachtig kampioenschap van te maken.”