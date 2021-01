De eerste afvaller van ‘Big brother’ is bekend: “Had het niet anders gespeeld”

“Zij is mijn maatje van dag één. We hebben dezelfde humor, we hebben gelachen en gezeverd. Dat gevoel dat ik tegenover haar sta en een van ons wegvalt, dat is kut. Maar er is niets aan te doen.” Ziko heeft donderdagavond nog mooie woorden over voor zijn medegenomineerde Liese (28) in de exit room, in afwachting van het verdict. De twee hebben op een week tijd een goede vriendschapsband opgebouwd. Het klikt, maar dan moet een van hen naar huis. Het is de choreograaf uit Lokeren geworden.

Op het scherm verschijnt Liese haar naam, waarna ze de boodschap krijgt dat ze mag blijven. Ziko moet vertrekken. Bij Peter Van de Veire en Geraldine Kemper geeft hij zijn eerste reactie. “Mijn gevoel nu? Jammer natuurlijk, maar ik heb mijn ding gedaan. Het is niet dat ik het anders zou willen doen. Dit ben ik, this is what you get.”

Of hij anders had gespeeld met wat je nu weet, vraagt Kemper: “Goh, wat weet ik niet. Ik heb mijn eigen ding gedaan. Ik vind het niet jammer dat ik zo gespeeld heb. Ik ben altijd aanwezig, sommige mensen gaan zich dan wat geïntimideerd voelen of vinden dat niet leuk. Met anderen heb je daardoor een klik, zoals met Liese. Ik zou het dus niet anders gedaan hebben.”

Boosheid

De nominatie was zowel bij Liese als bij Ziko hard binnengekomen. “Ik vind dit echt gestoord. Ik ben in shock. Ik kom het beste met Ziko overeen, en nu moet een van ons naar huis. Dat is kut”, stelt Liese verbouwereerd vast. Ziko loopt dan weer boos naar buiten. Wanneer Naomi en Theo hem achterna lopen, begint hij te fulmineren. “Dit had ik echt niet verwacht. Ze moeten niet fake doen tegen mij.” Even later bedaart hij alsnog. “Het is nu zo”, beseft hij. “Het maakt niet uit. Ik ga mijn koffers pakken.” Definitief dus. Ziko vertrekt weer naar huis. Liese mag haar koffers weer uitpakken in het huis en speelt het spel verder. En haar geheime missie om alsnog 5.000 euro in de pot te krijgen.