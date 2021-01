Jeff Bezos, de baas van Amazon, is niet langer de rijkste mens ter wereld. Hij wordt onttroond door Tesla-topman Elon Musk, berekende het financiële persagentschap Bloomberg. Door de koersstijging van het Tesla-aandeel op de beurs (+4,8 procent op donderdag) is Musk nu 188,5 miljard dollar waard. Dat is anderhalf miljard meer dan Bezos.