Ruim vier maanden nadat hij was ontslagen, is Roberto D’Aversa weer trainer van Parma. De club van Maxime Busi verkeert in degradatiegevaar en ontsloeg daarom donderdag Fabio Liverani. Als opvolger kwam Parma uit bij de man die eind augustus na een dienstverband van bijna vier jaar werd ontslagen “omdat de chemie verdwenen was”.