Michael Vanthourenhout klopte Van Aert al in Tabor: “Maar zoontje geeft Wout misschien vleugels”

Het Belgisch kampioenschap en Michael Vanthourenhout? Het is vooralsnog geen goed huwelijk. De 27-jarige naar Wetteren uitgeweken West-Vlaming droeg nog nooit een nationale trui. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal hoopt daar in Meulebeke verandering in te brengen. Wout van Aert klopte hij al in de Wereldbekermanche van Tabor, maar of het zondag ook lukt in Meulebeke? “Ik ga ervoor. Het grote voordeel is dat mijn seizoen al geslaagd is. Alles wat erbij komt, is surplus.”