De Truiense Groenmarkt in 1934. De kiosk was destijds dé verzamelplaats voor Truienaren. — © Collectie provincie Limburg

Sint-Truiden

Een kiosk, een klerkenkapel, fruit- en groentekramen… Zo zag de Truiense Groenmarkt er in de jaren 30 uit. Ondertussen onderging de verzamelplaats in de schaduw van abdijtoren van Sint-Trudo een hele metamorfose. Van de historische monumenten blijft er nog weinig over, al zit de geschiedenis nog steeds verscholen in kleine details.