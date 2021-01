Er is een dramatisch tekort aan Nederlandstalige politiemensen in ons land. De federale politie opperde daarom het idee om Franstaligen in te zetten, alvast op de luchthaven van Zaventem, Nederlandstalig gebied. Het voorstel zorgt voor grote beroering, bij politie en politiek. “Dit kan niet, ik ga de minister erover interpelleren in het parlement”, zegt Theo Francken (N-VA).