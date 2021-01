Limburgs Landschap verkies Natuurtalent 2020

“Ook het voorbije jaar gingen we op zoek naar ‘natuurtalenten’”, klinkt het bij Limburgs Landschap. “We vinden ze meestal in bomen, in de modder, in het bos, of in het water. Maar soms vinden ze ons. Dan komen ze naar ‘Word natuurtalent-activiteiten’, zoals vogelkastjes bouwen of kraken ze de code van de Nature Escape Room.”

Die jaar werd de familie Bijloos-Janssen uit Genk uitgeroepen tot het ‘Natuurtalent’ van 2020. “Echte natuurmensen zijn het! Wat wil je ook anders? Ze wonen zelfs tussen de natuur. Ze hoeven maar hun straat over te steken en ze zitten in de bossen tussen Bokrijk en Hengelhoef. Maar dat is niet genoeg voor de familie Bijloos-Janssen uit Genk. Liene (11), Lander (9) en Egon (6) stonden te springen en te juichen op de zetels toen ze hoorden dat zij Natuurtalent 2020 gewonnen hadden.”

Rust in de natuur

Ook de ouders van de drie waren blij met deze avontuurlijke prijs. “Elk weekend trekken we naar buiten en ook onze vakanties brengen we het liefst door in de natuur”, vertellen ze. “Afgelopen zomer trokken we naar een camping aan de rand van de Semois. Opstaan en meteen je voetjes in het water kunnen steken, heerlijk is dat! Daarna een fikse wandeling in de mooie streek, meer hebben we niet nodig. Dus ja, ook in deze rare tijden waar niet zoveel mag en kan, zoeken we onze rust en ontspanning in de natuur.”

“Onlangs zijn we ook eens tot bij het bezoekerscentrum van Limburgs Landschap gefietst/gejogd om het nieuwe speelbos te verkennen”, gaan de ouders verder. “Eerder deden we al zoveel andere leuke activiteiten mee. We deden een blotevoetenwandeling in het natte gras, bouwden vogelkastjes en lachten ons ziek toen papa op zijn duim sloeg met de hamer. We kwamen de lammetjes melk geven en knutselden met hun wol. En voor ‘Modderdag’ mobiliseerden we onze hele vriendengroep. Lekker glijden in de modder en taartjes bakken, terwijl mama genoot van de schoonheidsbehandeling in het moddersalon. Heerlijk gewoon! De Nature Escape Room hebben we zelfs twee keer gedaan. Zo zie je maar, we hebben al heel veel toffe avonturen beleefd dankzij de natuur en Limburgs Landschap vzw. We zijn dan ook ontzettend blij dat er nu nog een nieuw avontuur bij komt: een nacht op een kampeervlot in Maascentrum De Wissen. Dat wordt vast en zeker een topper!”

Geen talentenjacht 2021

In 2021 zal er geen talentenjacht zijn, maar gelukkig blijft er wél veel natuur. “We nodigen alle gezinnen dan ook uit om eropuit te trekken in onze prachtige natuurgebieden of deel te nemen aan onze ‘natuurleuke activiteiten’ van zodra die weer kunnen doorgaan”, vertelt educatief medewerker Patricia Willems van Limburgs Landschap. “Door de coronamaatregelen is het soms extra moeilijk om zo’n activiteiten op poten te zetten. Daarom hebben we besloten om een jaartje ‘natuurtalent’ over te slaan. De Nature Escape Game – die trouwens speciaal ontwikkeld werd voor gezinsbubbels – kan wél terug geboekt worden vanaf 21 maart via hengelhoef@limburgs-landschap.be.”