Dalende bezoekerscijfers voor Toerisme Beringen door corona

“Op de overkoepelende logiescijfers vanuit Toerisme Limburg is het nog even wachten. Maar wat we nu al weten, is dat het jaar veelbelovend begon, maar door corona een serieuze knik kende”, zegt schepen van toerisme Werner Janssen. “Vooral de tweede lockdown zorgde voor een massale golf van annuleringen.”

De algemene ‘passage’ in het toeristisch onthaal - waargenomen door de bewegingssensoren – kende in 2020 een daling van maar liefst 52 procent ten opzichte van het jaar voordien. “Uiteraard moeten we hier nuanceren en rekening houden met de trend van de laatste jaren, waarbij veel mensen hun documentatie digitaal of via hun logies bekomen. Maar corona is en blijft de hoofdoorzaak van de daling”, verduidelijkt schepen Janssen.

Mijnmuseum en stadsgidsen

Het Mijnmuseum ontving in 2020 maar 11.766 bezoekers, terwijl dat er in 2019 nog 35.320 waren. Dat komt neer op een vermindering van ongeveer 66 procent. Ook wat betreft het groepsaanbod en gidsbeurten valt er weinig positief nieuws te melden. Het aantal wandelingen met gids in de cité en de terrils daalde spectaculair. “Er werden in het hele jaar slechts 47 rondleidingen met stadsgidsen geboekt, het jaar voordien waren dat nog 2826”, aldus schepen Janssen. “In totaal een spreken we over een 1.400-tal deelnemers tegenover 8.370 in 2019.”

En toch waren er ook enkele lichtpuntjes. “Zo viel onze Pierewiet-wandeltocht voor kinderen en gezinnen enorm in de smaak, net als onze lichtwandeling. Ook de karremaaltijden bij Blueberry Fields kenden een groot succes. En de creatieve coronaveilige initiatieven zoals het fietsen door de maïs bij de Merelhoeve konden ook heel wat volk bekoren”, besluit schepen Janssen. “Laten we hopen dat 2020 een eenmalig rampjaar was, dat achter ons ligt. We duimen voor een veiliger en positiever 2021.”