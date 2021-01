GBS Eksel zorgt voor een warm gebaar voor de bewoners van Den Boogerd

"Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht wilden we aan de bewoners van Den Boogerd een kleine attentie bezorgen", klinkt het bij GBS Eksel. "De kinderen van onze school hadden de geschenkjes graag persoonlijk overhandigd, maar ze begrijpen wel dat dit voorlopig nog niet mogelijk is. Daarom werden er zo'n honderdtal led-theelichtjes samen met een nieuwjaarswens verpakt en aan het woonzorgcentrum afgegeven. Achteraf lieten de medewerkers weten dat de bewoners heel blij waren met dit kleine, fijne gebaar. Hopelijk kunnen we in dit nieuwe jaar weer een bezoekje brengen aan Den Boogerd om samen met de bewoners activiteiten te doen."