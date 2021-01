In de Acacialaan in Wijchmaal is ingebroken in een huis. De inbraak werd woensdagavond rond 18.30 uur vastgesteld bij thuiskomst. De daders drongen binnen via een raam aan de achterzijde. Het huis is doorzocht. De inbrekers zijn weg met twee fototoestellen, twee videocamera’s en een verrekijker. maw