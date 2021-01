Hoe het kruitvat dat gisteren ontplofte, vier jaar lang werd gevuld, en niet alleen door Trump

President Trump in zijn speech net voor de bestorming. “Je kan je land nooit terugnemen door zwakte. We moeten sterk zijn.” — © AP

De bestorming van het Capitool sloeg Amerika met verstomming. Niemand had het geweld verwacht, zo leek het wel. Toch was het een moment waar al lang voor werd gewaarschuwd. Jarenlang werd de spanning in de VS systematisch opgedreven. Door Donald Trump, maar niet alleen door hem. Ooit zou de boel ontploffen, werd gevreesd, alleen had niemand durven denken dat het pal in het hart van de Amerikaanse democratie zou zijn. Net dat maakt de schokgolf en verontwaardiging zo groot.