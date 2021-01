Bijna 180 snelheidsboetes in twee dagen in Dilsen

Politie Maasland heeft woensdag tussen 15 en 16 uur snelheidscontroles gehouden op de Steenweg naar Neeroeteren in Dilsen. Van de 648 gecontroleerden waren er 47 in overtreding. Dat is ruim 7 procent. Een van hen reed 98 km/u.

Op maandag heeft de politie geflitst op de Rijksweg. Tussen 14 en 16 uur werden 130 snelheidsovertreders beboet. Op een totaal van 1.261 gecontroleerden ligt het overtredingspercentage op 10 procent. Een bestuurder haalde 132 km/u op de Rijksweg. maw