Aperitiefquiz in plaats van receptie

Net als vele andere steden en gemeenten zag Leopoldsburg de jaarlijkse nieuwjaarsdrink voor de inwoners in het water vallen door corona. In plaats van te kiezen voor een e-peritief, organiseert de gemeente nu in samenwerking met het cultuurcentrum een online Nieuwjaars-aperitiefquiz.

Het principe is vrij eenvoudig. Mensen installeren vooraf de app Kahoot! op hun smartphone. Zaterdag gaan ze met hun pc, tablet of smart-tv naar het youtubekanaal van de gemeente (www.leopoldsburg.be/youtube

), waar we de quiz live gaan streamen. Met de pincode die ze

op het scherm zien, kunnen ze in Kahoot! meespelen vanuit hun huiskamer. De quiz duurt ongeveer een uurtje en is heel toegankelijk met gevarieerde meerkeuzevragen, zodat iedereen kan meedoen. Ook voor de kinderen is er een speciale opdracht voorzien.

De quiz wordt in goede banen geleid door de meester van de online quiz Kris Verduyckt. Die krijgt het gezelschap van de immer enthousiaste Marcel Vanthilt, de tv-presentator die van Leopoldsburg afkomstig is. De winnaar krijgt voor € 200 aan geschenkbonnen om bij de Leopoldsburgse handelaars mee te gaan winkelen, maar niet alleen de beste quizzers kunnen winnen. Iedereen maakt kans op een mooie geschenkmand met streekproducten. Voor het aperitief kon de gemeente niet zorgen, maar de inwoners kregen wel allemaal een uitnodiging met een zakje pindanootjes in hun brievenbus. In de uitnodiging staat stap voor stap uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat. We hopen om met deze quiz toch zoveel mogelijk inwoners virtueel samen te krijgen voor een uurtje spelplezier. SB