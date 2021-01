Egan Bernal lijkt weer “pijnvrij” te fietsen: snelle monstertocht door de bergen moet concurrenten angst inboezemen

Egan Bernal aast op een stevige comeback in 2021. De gewezen Tourwinnaar slaagde er mede door fysieke problemen niet in om zijn titel te verdedigen in de Tour en gaf in de slotweek op met rugproblemen. De Colombiaan kreeg rust voorgeschreven maar is intussen alweer stevig aan het trainen, zo blijkt.

“Na mijn gezondheidsproblemen in de Tour ben ik volledig gefocust op mijn herstel”, zei Bernal begin oktober toen hij het einde van zijn seizoen aankondigde. “Het waren moeilijke tijden, maar ik moet het aanvaarden. Deze situatie motiveert me nog meer om harder te werken. Ik wil terug pijnvrij op de fiets zitten. Je leert meer van de slechte momenten dan van de goede, dat is zeker.”

Niet veel later vond hij wat er scheelde in 2020. “Het probleem is dat mijn ene been langer is dan het andere. Dat veroorzaakt een verkromming in mijn rug, waardoor een schijf in mijn wervelkolom is geraakt die normaal de toevoer van glucose aan mijn benen zou moeten verzorgen. Het is een probleem dat alleen kan worden verholpen met langdurige revalidatie. Mijn rug moet versterkt worden én we moeten de schijf die lichtjes verplaatst is opnieuw op zijn plaats krijgen.”

Trainen

Van Ineos kreeg Bernal alle tijd om aan zijn herstel te werken, maar intussen lijkt alles weer op zijn plek te zitten. Vorige maand zat de Colombiaanse klimmer bijna honderd uur op de fiets en in de Kerstperiode trok hij alle registers open met een totaal van 16.704 hoogtemeters.

Zijn piekje, tot nu toe, plaatste Bernal op ouderjaarsdag. Toen trok hij er samen met Ineos-ploegmaat Brandon Rivera op uit voor een tocht van 274,82 kilometer en 2.845 hoogtemeters. De twee waren goed voor een gemiddelde van 38,3 kilometer per uur en een gemiddeld vermogen van 223 watt.

Verder liet hij ook de volgende ritten noteren: 148 kilometer met 2.659 hoogtemeters, 145 kilometer met 2.080 hoogtemeters, 171 kilometer met 3.023 hoogtemeters, 149 kilometer met 2.741 hoogtemeters, 187 kilometer met 1.838 hoogtemeters en 174 kilometer met 2.385 hoogtemeters.

Gezien, Tadej Pogcar en Primoz Roglic?