Cath Luyten verwacht tweede kindje

Presentatrice Cath Luyten is opnieuw zwanger, dat maakte ze zelf bekend via Instagram. Luyten heeft al een zoon uit haar relatie met Frank Raes.

De 43-jarige Cath Luyten is opnieuw zwanger. Met een filmpje op Instagram waar ook haar man en zoon voorkomen, maakte ze dat donderdagmiddag bekend. Luyten ging in 2018 na 15 jaar uit elkaar met sportjournalist Frank Raes. Begin 2019 was er nieuw liefdesgeluk voor Luyten, daar zorgde regisseur Eshref Reybrouck voor.

De twee verwachten nu hun eerste kindje.