Fraudeproces rond oud-politicus Jaak Gabriëls in oktober voor rechtbank

De zaak waarin oud-burgemeester van Bree, Jaak Gabriëls zich moet verantwoorden voor valse facturen en partijfinanciering, wordt op 7 en 14 oktober gepleit voor de correctionele rechtbank in Tongeren. De rechtbank heeft vanmorgen de agenda van de zittingen vastgelegd. Het gaat om een omvangrijk proces waarbij 18 beklaagden, voornamelijk relaties en bedrijfsleiders uit het Breese, terechtstaan. Aanleiding was een klacht van een drukker, die nog een openstaande rekening van 18.000 euro had en meewerkte aan de carrousel. Gabriëls riskeert maximum 5 jaar, maar geen van de partijen lijkt aan te sturen op een effectieve gevangenisstraf, al is dat in het najaar aan het openbaar ministerie om een straf te vorderen.