Ilombe Mboyo legt medische testen af in Sint-Truiden

Zonder ongelukken zet Ilombe Mboyo vandaag zijn handtekening onder een contract van 2,5 seizoenen bij STVV. De 33-jarige spits wordt door Sint-Truiden losgeweekt bij KV Kortrijk, waar hij nog tot deze zomer onder contract lag. Vanmiddag omstreeks 14 uur wordt Mboyo medisch op de testbank gelegd in het Sint-Trudo ziekenhuis. Is de uitslag van die keuring positief en raken de clubs er helemaal uit, dan zet hij wellicht later vandaag zijn kribbel op Stayen.