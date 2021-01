In Wuhan vierde de bevolking 31 december nog de komst van 2021. — © AFP

China kampt momenteel met de grootste uitbraak van het coronavirus in maanden. Zo kwamen er in de provincie Hebei op vijf dagen tijd 230 gevallen bij. Alleen al op donderdag meldde de gezondheidscommissie dat 90 coronaviruspatiënten in het ziekenhuis werden behandeld en 144 personen een asymptomatische infectie hadden.