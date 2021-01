Bongonda en Onuachu leggen het bij na penaltyrelletje in Eupen: “Broers maken soms ook ruzie”

Theo Bongonda en Paul Onuachu hebben via Instagram gereageerd op het penaltyrelletje van woensdagavond in Eupen. De twee gingen toen in de clinch om de tweede Genkse strafschop te kunnen nemen. “Ik zal blijven vechten voor hem en het team. Broers maken soms ook ruzie. Ik hou van je, broer”, klinkt het een dag nadien bij Bongonda. Onuachu reageerde meteen. “Ik hou ook van jou, broer. Teamwork makes the dream work.”