Gert Verhulst laat ooglidcorrectie doen: “Ik was de helft van mijn zicht kwijt”

Hij spreekt er al even over, maar nu gaat Gert Verhulst het toch doen: een ooglidcorrectie. Dat heeft hij donderdag verteld op Qmusic in de ochtendshow met Dorothee Dauwe en Maarten Vancoillie. Meteen na de show rijdt hij naar het ziekenhuis. “Ik zie mijn oogleden hangen, dus die moeten weg”, zegt hij.

Gert en Viktor Verhulst zijn donderdagochtend te gast geweest bij radiozender Qmusic om te praten over hun nieuwe realityreeks De Verhulstjes. Die start vanavond op Vier. Omdat de camera’s ook mee waren naar de studio, had het presentatieduo vragen. “Ik ga na de show naar het ziekenhuis”, verklaarde Gert hun aanwezigheid. Voor een ooglidcorrectie, zo blijkt. Iets waar hij al een aantal jaar over nadenkt. Dat hij het nu doet, komt door de hinder die hij ondervindt. “Ik zie niets meer. Ik heb maar de helft van mijn zicht, omdat ik mijn oogleden zie hangen. Dus die moeten weg.”

“Het is de meest voorkomende plastische ingreep. Ik word plaatselijk verdoofd en moet mijn ogen toe doen. Dus ik ga de ingreep niet zien.” Zoon Viktor lijkt er minder gerust op. “Ik vind dat gij er heel licht over gaat. Dan snijden ze een stuk vel weg van uw ogen. Je gaat toch een gat zien?” Maar vader Verhulst wuift dat weg. “Het enige probleem is dat ik een soort barbecuegeur ga ruiken, omdat ze dat wegbranden. Dus ja, de komende twee weken zul je mij met een grote zonnebril zien rondlopen.”

(eadp)