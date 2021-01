Kim Meylemans en An Vannieuwenhuyse aan zet op EK skeleton en bobslee in Winterberg

Van vrijdag tot en met zondag staat in het Duitse Winterberg de vijfde manche van de wereldbeker bobslee en skeleton op het programma. De wedstrijden gelden ook als Europees kampioenschap voor de Europese atleten. Kim Meylemans in het skeleton en An Vannieuwenhuyse/Sara Aerts in de tweemansbob verdedigen de Belgische eer.

Op het vorige EK in het Letse Sigulda eindigde Meylemans op de vijfde plaats. Dat was de beste EK-prestatie van de Limburgse, die op de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang veertiende werd. In de wereldbekermanches van eind vorig jaar werd ze vijfde en zesde in Sigulda en moest ze in Innsbruck tevreden zijn met een zeventiende en een elfde stek.

Volgens Stefaan Freeling, voorzitter van de Belgische Federatie voor Bobslee en Sleesporten, is een plek in de top acht van het EK zeker mogelijk voor Meylemans. “Kim heeft een goed seizoensbegin achter de rug in Sigulda, de baan in Innsbruck ligt haar minder. Maar in Winterberg mogen we van Kim wel het een en ander verwachten. Ik sprak nog met haar coach Raphael Maier en hij was heel tevreden over haar trainingstijden. Kim heeft zich samen met de Duitse nationale ploeg, waarmee we samenwerken, voorbereid op het seizoen. Laten we hopen dat dat zijn vruchten afwerpt.”

© EPA-EFE

Stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sara Aerts zijn toe aan hun tweede wedstrijd op WB-niveau dit seizoen. “In Innsbruck werden An en Sara vorige maand elfde. Maar op de baan daar moet je een ongelooflijke start hebben om het goed te doen”, vertelde Freeling. “An heeft zich goed kunnen voorbereiden in Winterberg. Ze hebben er twee stages gedaan en een Europe Cup-manche afgewerkt waarin ze goed gepresteerd (vijfde, nvdr.) hebben. Ik denk dat An toch gemakkelijk naar een topachtnotering kan sleeën, met de ervaring die ze heeft. En Sara Aerts is momenteel echt in topvorm. Maar sommige factoren heb je niet in de hand. Het is momenteel heel hard aan het sneeuwen in Winterberg. Om de drie sleeën wordt er geborsteld, de startvolgorde bepaalt hoe de baan er zal bij liggen.”

Vrijdag staat skeleton op het programma in Winterberg. Zaterdag komen de mannen en vrouwen in hun tweemansbob in actie. Zondag is de viermansbobwedstrijd voorzien.

Verder valt nog op te merken dat de Amerikaanse en Canadese teams in Winterberg hun rentree vieren in de wereldbeker. Vanwege de coronapandemie ontbraken ze tot dusver dit seizoen. De Letse bobsleeërs zijn er dan weer niet bij. Zij gingen in quarantaine, nadat enkele leden van de Letse delegatie positief testten op het coronavirus.

“Donderdag is er een testdag voorzien voor de skeletoni, vrijdag voor de bobsleeërs. Iedereen is ook al getest bij aankomst in Winterberg. Het is hout vasthouden dat onze atletes niet getroffen worden”, aldus Freeling. “Er zijn erg strikte maatregelen genomen. Als je niet in Winterberg moet zijn voor het bobslee- of skeletongebeuren, dan kom je er niet in. Als voorzitter van de Belgische federatie en vicepresident van de Internationale Bobslee- en Skeletonfederatie is me expliciet gevraagd niet naar Winterberg af te zakken, hoewel ik daar elk jaar normaal gezien wel aanwezig ben.”

Winterberg was in 2011 en 2017 al eens de gaststad voor het EK skeleton en bobslee. In 1979, 1989, 1999 en 2003 werden de Europese medailles er uitgedeeld in de categorieën tweemans- en viermansbob, in 1984 en 1988 in de categorie skeleton (mannen). Vorig jaar werd het EK viermansbob georganiseerd in de Duitse stad, de andere disciplines werkten hun EK af in het Letse Sigulda.