Tentenleverancier Losberger De Boer uit Bree heeft in twee weken tijd een groot vaccinatiecentrum gebouwd in het Nederlandse Assen. — © @Backbone International

Bree/Genk

Tentenleverancier Losberger De Boer in Bree en logistiek bedrijf H.Essers in Genk reiken de hand voor de oprichting van tijdelijke vaccinatiecentra. In een gezamenlijk aanbod richten ze zich tot de bevoegde ministers en de Taskforce vaccinatie.