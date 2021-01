Bodyguard van Karl Lagerfeld schrijft boek over modeontwerper

Over Karl Lagerfeld staan heel wat boeken op de planning, maar ‘Ça Va, Cher Karl?’ komt er op 27 januari al aan. Het boek, dat door de voormalige bodyguard en persoonlijke assistent van de overleden modeontwerper werd geschreven, zal specifiek inspelen op de hechte vriendschap van Sébastien Jondeau met Karl Lagerfeld.

Sébastien Jondeau ontmoette de modeontwerper op zijn vijftiende, mocht model staan voor het modehuis en ging uiteindelijk aan de slag als zijn bodyguard en zijn persoonlijke assistent. In een interview met Harper’s Bazaar in 2015 sprak hij voor het eerst over hun unieke band: “Ik werkte sinds mijn drieëntwintigste voor Karl, maar ik leerde hem kennen toen ik slechts vijftien was. Mijn stiefvader had een antiekwinkel, waar Karl vaak langskwam. Ik stelde hem altijd veel vragen. Hij wist alles, en hij was veel ‘cooler’ dan mij. Toen ik jong was, deed ik stomme, slechte dingen, ik wist niet beter. Ik heb veel verhalen te vertellen. Ik kreeg een hechte band met Karl, omdat ik grappiger was dan de anderen in zijn omgeving, en omdat ik mijn job deed, maar veel vragen stelde. Karl vond dat leuk.”