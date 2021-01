Gemeente steekt geboortepakket in nieuw jasje

Nieuw leven verwelkomen ze in Hechtel-Eksel met open armen. Het gemeentebestuur breidde op 1 januari 2021 het klassieke geboortepakket uit met enkele nieuwigheden. Ook de afhaallocatie verandert: het pakket haal je vanaf 2021 niet langer af in het gemeentehuis, maar in het KIK.

“Na iedere geboorte of adoptie registreert de dienst burgerzaken de nieuwe inwoners van Hechtel-Eksel in het Rijksregister”, zegt schepen van kinderopvang Nele Lijnen. “Vervolgens sturen ze de ouders een kaartje met meer informatie over het geboortepakket. Dat pakket zal er vanaf 1 januari 2021 een tikkeltje anders uitzien.”

Het geboortepakket bevat vanaf 1 januari 2021 praktische zaken zoals een rol huisvuilzakken, een welkomstfolder, info over LimbU en een brief van de bibliotheek met uitleg over Boekstart. Daarnaast vind je in het geboortegeschenk ook leuke zaken terug zoals een badcape bedrukt met het gemeentelogo en gemeentelijke geschenkbonnen om te besteden bij lokale Hechtel-Ekselse handelaars.

Geschenkbonnen als geboortepremie

“De gemeentelijke geschenkbonnen ter waarde van 50 euro vervangen vanaf 1 januari 2021 de klassieke geboorte- en adoptiepremie”, zegt burgemeester Jan Daelemans. “Op die manier willen we ook onze lokale economie in deze moeilijke tijden verder ondersteunen.

Het geboortepakket wordt aangeboden door het gemeentebestuur, in samenwerking met het KIK. Nadat je hun kaartje ontvangen hebt, kan je het pakket vanaf twee maanden na de geboorte afhalen in het KIK (Vriendschapsplein 2). “Op die manier maken kersverse ouders meteen kennis met de instanties waar zij met al hun vragen en zorgen over opvoeden terecht kunnen”, licht Nele Lijnen toe.