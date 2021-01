Wout van Aert lijkt te blijven waar hij is: “Onderhandelingen met Jumbo-Visma zien er héél goed uit”

Wout van Aert lijkt ook de komende jaren in dienst van Jumbo-Visma te zullen rijden. Een akkoord over een contractverlengingen is dichtbij. Dat bevestigde Ton van Veen, CFO van Jumbo Supermarkten, tijdens een digitale nieuwjaarsbijeenkomst. Dat meldt Wielerflits.

De winnaar van onder anderen de Strade Bianche en Milaan - San Remo heeft nog een contract tot 2021 bij Jumbo-Visma en werd de voorbije weken gelinkt aan Ineos Grenadiers. Maar Van Aert lijkt dus in Nederlandse loondienst te blijven.

“We hebben een belangrijke ambassadeur in België”, noteerde Wielerflits uit de mond van Van Veen. “Wout van Aert wordt door de Belgen op handen gedragen. Ik kan verklappen dat we met de Jumbo-Visma-wielerploeg in gesprek zijn om zijn contract te verlengen. Hij heeft nog een verbintenis voor dit jaar, maar we willen hem langer aan ons verbinden. Die onderhandelingen zien er héél goed uit. Dat gaan we de komende dagen ook horen en daar zijn we heel blij mee.”