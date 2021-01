WTC De Zilvermeeuw verrast haar leden

In de week van Kerstmis brachten de bestuursleden van wielertoeristenclub De Zilvermeeuw uit Meeuwen (Oudsbergen) een bezoek aan alle 40 clubleden.

Het bestuur verraste de leden met een club-mok die al verwees naar het 50-jarig bestaan dat de club in 2021 zal vieren. De koffiemok was bovendien gevuld met overheerlijke pralines. Deze attentie verving het clubfeest en de hulde van de clubkampioenen die niet konden doorgaan door de coronamaatregelen. Daarnaast was de actie bedoeld als stimulans om na een moeilijk fietsjaar samen positief vooruit te kijken naar een beter 2021.