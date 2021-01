Nepagenten in uniform bestelen Limburgers tijdens controle in huis

De politie Limburg Regio Hoofdstad waarschuwt voor twee nepagenten in politie-uniform die mensen in hun huis bestelen. Ze sloegen al op enkele plaatsen in Limburg toe. Met een smoes doen ze een valse controle in huis en bij die doorzoeking stelen ze geld.

De daders verkleed in politie-uniform rijden in een zwarte bestelwagen komen, en dat is op zich abnormaal. “Politiemensen in uniform zijn doorgaans op patrouille in een herkenbare politiewagen met ‘striping’”, zegt politiewoordvoerster Dorien Baens van de zone Limburg Regio Hoofdstad.

Twee mannen in politie-outfit bellen aan en komen met een smoes binnen, een controle op zwartwerk bijvoorbeeld. Soms dragen de agenten een klassiek uniform maar het kan ook zijn dat ze vestjes dragen die lijken op kogelwerende vesten. Wanneer de mannen in het huis rondsnuffelen, zoeken ze geld. Op enkele plaatsen hebben ze dat niet gevonden en zijn ze zonder buit vertrokken.

De politie waarschuwt alle mensen om agenten zonder legitimatiebewijs niet binnen te laten. “Iedereen mag het legitimatiebewijs van een agent vragen. Wanneer politiemensen zeggen dat ze een huiszoeking willen uitvoeren dan moeten ze een huiszoekingsbevel van een onderzoeksrechter hebben. Ook naar dat document mag u vragen. Ga niet enkel op het uniform af”, waarschuwt Dorien Baens.

Die politiezone LRH voert het onderzoek. Dit wordt zeer ernstig genomen omdat de daders het vertrouwen, het imago en de autoriteit van de politie schaden.

De nepagenten maakten al slachtoffers in meerdere gemeenten in Limburg. De eerste meldingen dateren van november. “We vermoeden dat er mogelijk nog meer mensen slachtoffer zijn van de nepagenten. Mogelijk hebben ze nog niet gemerkt dat ze werden bestolen of dat het om valse politiemensen ging”, aldus de politie. Iedereen die vermoedt dat hij of zij slachtoffer is, mag zich melden. De daders hebben het niet enkel op senioren gemunt, iedereen is een mogelijk slachtoffer.

De bende bestaat vermoedelijk uit drie daders: twee mannen in een uniform bellen aan, de derde zit vermoedelijk nog aan het stuur van de zwarte bestelwagen.

De politie vraagt iedereen om oplettend te zijn. Om het onderzoek vooruit te helpen en deze daders te vinden, vraagt de politie aan iedereen die slachtoffer was of die meer informatie heeft om de politie te contacteren via het e-mailadres: info@politielrh.be.

maw